Опитували громадян для Держдуми Росії: СБУ викрила мережу кол-центрів
Українські правоохоронці викрили та заблокували роботу кол-центрів, які виконували замовлення Державної думи Росії. Кол-центри працювали на території Черкас та Умані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Організували роботу кол-центрів місцеві комерсанти. У кол-центрах цілодобово працювали до 200 операторів.
Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян Росії, мешканців окупованого Донбасу та Криму щодо їх участі у "виборах" до російської Держдуми. Оператори збирали інформацію про:
- політичні вподобання;
- рейтинги партій;
- побажання щодо покращення політичної ситуації.
Серед замовників послуг були Пенсійний фонд Росії, телеканал "НТВ+", "Ростелеком" та підсанкційні російські банки "ВТБ", "Газпром" та інші.
Правоохоронці провели обшуки в приміщеннях кол-центрів та вилучили:
- понад 120 комп’ютерів з російським програмним забезпеченням;
- документи, які свідчать про співпрацю з Росією;
- чорну бухгалтерію;
- інструкції з обслуговування клієнтів, методами конспірації на випадок перевірок.
Наразі проводяться слідчі дії для притягнення до відповідальності причетних до роботи кол-центрів осіб.