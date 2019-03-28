Оппозиция Венесуэлы назвала дату новой операции по свержению Мадуро

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Акция под названием "Операция Свобода" состоится в начале апреля

Лидел венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо анонсировал новую акцию по свержению президента страны Николаса Мадуро в начале апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гуайдо.

По его словам, 6 апреля стартует подготовительный этап акции "Операция Свобода", которая направлена на "прекращение узурпации в Венесуэле и отстранение Мадуро от власти".

"Внимание! Мы объявляем о начале подготовительного этапа "Операции свобода" (Operation Liberty) для прекращения узурпации", - написал Гуайдо.

Напомним, недавно Гуайдо заявлял, что правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу.

Ранее неизвестные забросали автомобиль, на котором лидер оппозиции Гуйдо выезжал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе, камнями и пиротехническими средствами. По предварительной информации, нападение организовали сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро.