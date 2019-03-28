Опозиція Венесуели назвала дату нової операції для повалення Мадуро

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Перші акції під назвою "Операція Свобода" відбудуться на початку квітня

Лідел венесуельської опозиції Хуан Гуайдо анонсував нову акцію по відстороненню від влади президента країни Ніколаса Мадуро на початку квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гуайдо.

За його словами, 6 квітня стартує підготовчий етап акції "Операція Свобода", яка спрямована на "припинення узурпації в Венесуелі і відсторонення Мадуро від влади".

"Увага! Ми оголошуємо про початок підготовчого етапу" Операції свобода "(Operation Liberty) для припинення узурпації", - написав Гуайдо.

Нагадаємо, нещодавно Гуайдо заявляв, що уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції і незабаром припинить свою роботу.

Раніше невідомі закидали автомобіль, на якому лідер опозиції Гуйдо виїжджав з будівлі Національної асамблеї в Каракасі, камінням і піротехнічними засобами. За попередньою інформацією, напад організували прихильники президента Венесуели Ніколаса Мадуро.