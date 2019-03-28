ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опозиція Венесуели назвала дату нової операції для повалення Мадуро

Новини » Політика    28.03.2019 - 00:49
Опозиція Венесуели назвала дату нової операції для повалення Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Перші акції під назвою "Операція Свобода" відбудуться на початку квітня

Лідел венесуельської опозиції Хуан Гуайдо анонсував нову акцію по відстороненню від влади президента країни Ніколаса Мадуро на початку квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Гуайдо.

За його словами, 6 квітня стартує підготовчий етап акції "Операція Свобода", яка спрямована на "припинення узурпації в Венесуелі і відсторонення Мадуро від влади".

"Увага! Ми оголошуємо про початок підготовчого етапу" Операції свобода "(Operation Liberty) для припинення узурпації", - написав Гуайдо.

Опозиція Венесуели назвала дату нової операції для повалення Мадуро

Нагадаємо, нещодавно Гуайдо заявляв, що уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції і незабаром припинить свою роботу.

Раніше невідомі закидали автомобіль, на якому лідер опозиції Гуйдо виїжджав з будівлі Національної асамблеї в Каракасі, камінням і піротехнічними засобами. За попередньою інформацією, напад організували прихильники президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Трамп вимагає від Росії покинути Венесуелу У Венесуелі автомобіль Гуайдо закидали камінням і петардами
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся