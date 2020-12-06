Опозиція закликала Венесуелу бойкотувати вибори в парламент

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав бойкотувати призначені на неділю, 6 грудня, вибори в Національну асамблею (НА) - однопалатний парламент країни. На його думку, підсумки голосування можуть бути сфальсифіковані на користь прихильників глави Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це він повідомив в Twitter.

Нацассамблея - останній з ключових органів в країні, що залишаються під контролем сил опозиції. Між тим Гуайдо вже заявив, що з 7 грудня почне підготовку до референдуму з питання про продовження мандата НА. Нинішній мандат парламенту закінчується 5 січня 2021 року.

Хуан Гуайдо вже заявив, що запланував проведення так званих народних консультацій 12 грудня. Їх опозиція сприймає як референдум про довіру голові Венесуели.

У серпні 2016 року лояльний Мадуро Верховний суд визнав, що всі подальші рішення Нацассамблеї не мають сили. Велика частина повноважень цього органу була передана лояльним владі Конституційним зборам.

У парламентських виборах у Венесуелі мають взяти участь понад 14 тис. кандидатів від 107 політичних сил країни.

Політична криза у Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро.

Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національні збори Венесуели через порушення під час виборів визнали Мадуро нелегітимним.

Також у січні 2019 парламент Венесуели усунув Мадуро від посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо. Мадуро називає дії Гуайдо держпереворотом, організованим США.

Раніше Ніколас Мадуро допустив можливість проведення референдуму про свою відставку. Збір підписів в підтримку плебісциту можна буде почати 10 січня 2022.

Зазначимо, Мадуро вступив на посаду 10 січня 2019 року. Термін його повноважень закінчується 10 січня 2025.