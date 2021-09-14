Оппозиция лидирует на парламентских выборах в Норвегии

После подсчета 98,3% голосов Рабочая партия лидирует на парламентских выборах в Норвегии. По состоянию на 1:30 по Киеву она набрала 26,4% голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные директората по выборам.

На втором месте находится правящая партия "Хейре" с 21,1% голосов. Третью строчку занимает оппозиционная Партия центра с 13,6%. Следом идут Партия прогресса (11,7%), Социалистическая партия (7,5%) и другие.

Норвежский парламент состоит из 169 депутатов, которые избираются на четыре года по партийным спискам. Страна разделена на 19 избирательных округов, за каждым из которых закреплено определенное количество мандатов в зависимости от численности населения.

Помимо этого, имеются так называемые уравнительные мандаты, которые повышают шансы небольших партий попасть в парламент, на каждый округ приходится по одному такому мандату. Его может получить партия, набравшая не менее 4% голосов по всей стране, но не получившая достаточного количества голосов в избирательном округе.