RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Опозиція лідирує на парламентських виборах у Норвегії

Автор: Артур Родивилов

Після підрахунку 98,3% голосів Робітнича партія лідирує на парламентських виборах у Норвегії. Станом на 1:30 за Києвом вона набрала 26,4% голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані директорату з виборів.

На другому місці знаходиться керівна партія "Хьойре" з 21,1% голосів. Третю сходинку посідає опозиційна партія центру з 13,6%. Слідом йдуть Партія прогресу (11,7%), Соціалістична партія (7,5%) та інші.

Норвезький парламент складається зі 169 депутатів, які обираються на чотири роки за партійними списками. Країна розділена на 19 виборчих округів, за кожним з яких закріплено певну кількість мандатів залежно від чисельності населення.

Крім цього, є так звані зрівняльні мандати, які підвищують шанси невеликих партій потрапити в парламент, на кожен округ припадає по одному такому мандату. Його може отримати партія, яка набрала щонайменше 4% голосів по всій країні, але не отримала достатньої кількості голосів у виборчому окрузі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори