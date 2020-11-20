Оппозиция Грузии отказывается от участия во втором туре парламентских выборов

Оппозиционные политические силы Грузии приняли решение в знак протеста не участвовать во втором туре парламентских выборов. 21 ноября голосование пройдет в 17 одномандатных округах.

Об этом сообщил один из лидеров партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили, передает издание "Новости-Грузия".

Оппозиционеры также отказались от единой протестной акции в день выборов.

"Любой протест, как бы он ни выражался, - будь то акция, "живая цепь" или громкие крики - предает второму туру выборов излишнюю важность. Именно поэтому мы приняли решение полностью проигнорировать завтрашний день. Вообще ничего не будет, мы сняли абсолютно все акции", - сказал Удумашвили.

Он не исключил, что отдельные партии могут сами провести "митинг в том или ином населенном пункте".

Во втором туре выборов в парламент Грузии принимает участие, в частности, 12 кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", отмечает издание.

Напомним, сразу после парламентских выборов в Грузии, 31 октября, оппозиция не признала их, заявив о массовых нарушениях и фальсификациях. Возле здания парламенты были развернуты палатки.

Также сообщалось, что в субботу, 8 ноября, оппозиция начала акцию протеста возле здания ЦИК. 9 ноября акцию завершили из-за разгона со стороны правоохранителей.