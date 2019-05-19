Оппозиция Британии не будет поддерживать измененный законопроект по Brexit

Лидер оппозиции Британии Джереми Корбин заявил, что если законопроект по Brexit будет в основном похож на тот, который был ранее, то они не будут поддерживать новую попытку премьера-министра Терезы Мэй совершить сделку по выходу Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Корбин рассказал, что пока они не видели новый законопроект.

"Ничто из того, что я слышал, не заставляет меня думать, что он принципиально отличается от предыдущего законопроекта, который был выдвинут, поэтому на данный момент мы его не поддерживаем", - заявил лидер британской оппозиции.

Отметим, что обсуждение предложений улучшения соглашения по Brexit начнется уже в понедельник, 20 мая.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мэй предложит парламенту варианты улучшения соглашения по Brexit. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не будет просто просить депутатов подумать еще раз, а вместо этого попросит их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать ее