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Оппозиция Беларуси готова вести диалог о конституционной реформе

Минск, Понедельник 31 августа 2020 21:58
Оппозиция Беларуси готова вести диалог о конституционной реформе
Фото: Максим Знак (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Оппозиция Беларуси готова к переговорам с властями республики по конституционной реформе. Однако в координационном совете не верят в вероятность предметного диалога.

Об этом заявил член президиума Координационного совета оппозиции Максим Знак.

"В ситуации, когда нет совершенно никакого диалога, мы примем участие в любом позитивном диалоге, включая возможное обсуждение конституционной реформы, - сказал Знак.

При этом он добавил, что оппозиция опасается, что "это будет подменой понятий, это не будет реальным, настоящим диалогом".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко готов вести диалог с оппозицией.

Кроме того, Лукашенко заговорил об изменениях в конституцию Беларуси в контексте сокращения президентских полномочий.

Отметим, что 31 августа Александр Лукашенко сообщил, что работа над изменениями конституции Беларуси идет, ее обновленный проект будет вынесен на общественное обсуждение.

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