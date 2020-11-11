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Оппозиция Армении заявила о создании "Комитета национального спасения"

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 ноября, представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создании "Комитета национального спасения". Он также призвал правительство Армении подать в отставку.

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Об этом сообщает Aysor.am.

По словам Сагателяна, 17 оппозиционных партий Армении уже поддержали решение создать комитет.

"Мы сегодня создаем "Комитет национального спасения". Никол Пашинян должен уйти в отставку, после этого мы сформируем временное правительство", - заявил он.

Напомним, сегодня в Ереване на площади Свободы проходит митинг против решения премьера Армении Никола Пашиняна подписать соглашение по Карабаху. Полиция уже задержала лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Также РБК-Украина сообщало, что протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении.

Кроме того, в ходе протестов избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна.

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