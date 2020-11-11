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Опозиція Вірменії заявила про створення "Комітету національного порятунку"

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 листопада, представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку". Він також закликав уряд Вірменії подати у відставку.

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Про це повідомляє Aysor.am.

За словами Сагателяна, 17 опозиційних партій Вірменії вже підтримали рішення створити комітет.

"Ми сьогодні створюємо "Комітет національного порятунку". Нікол Пашинян повинен піти у відставку, після цього ми сформуємо тимчасовий уряд", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні в Єревані на площі Свободи проходить мітинг проти рішення прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна підписати угоду щодо Карабаху. Поліція вже затримала лідера опозиційної партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна.

Також РБК-Україна повідомляло, що протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань національних Зборів Вірменії.

Крім того, в ході протестів побили спікера парламенту Вірменії Арарату Мірзояна.

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