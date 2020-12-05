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Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Пашиняну по отставке

Ереван, Суббота 05 декабря 2020 21:03
Оппозиция Армении выдвинула ультиматум Пашиняну по отставке
Фото: Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Роман Тверденко

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум по отставке премьер-министру Николу Пашиняну. Он должен уйти с должности до 12:00 вторника, 8 декабря.

Об этом сообщает News.am.

Во время акции протеста один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что в случае отказа Пашиняна подать в отставку в указанный срок, по стране пройдут акции неповиновения.

"Это требование следующее: мы до вторника, 12:00, даем время, чтобы Никол со своей политической командой, советниками окончательно обсудил, принял решение об отставке и ушел. Никол, это твои последние часы, когда ты проживаешь в правительственной даче. У нас не может быть какой-либо договоренности, какого-либо условия. У нас одно требование: Никол должен уйти, и все", - сказал Сагателян.

Также он подчеркнул, что в случае добровольного ухода может гарантировать отсутствие физической расправы для Пашиняна.

В Армении продолжаются акции протеста. Они связаны с подписанием Пашиняном договора с Азербайджаном о завершении войны в Нагорном Карабахе при участии России. Соглашение предусматривает вывод армянских войск с территории Карабаха и отход большей ее части под контроль Азербайджана.

Напомним, за отставку Пашиняна выступал президент Армении Армен Саркисян. Он призвал действующее правительство уйти в отставку и предложил провести внеочередные парламентские выборы.

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