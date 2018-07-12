"Опозиційний блок" зможе подати свого кандидата до ЦВК

У БПП просять фракцію "Народного фронту" не голосувати за свого кандидата

Фракція "Опозиційний блок" зможе подати свою кандидатуру до оновленого складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) за умови, якщо фракція "Народного фронту", як і БПП, відкликає свого кандидата. Про це повідомила під час брифінгу представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, президент Петро Порошенко подав список по процедурі - усіх 14 кандидатів.

"Якщо відкликати, подати нові (кандидатури, - ред.), пройти спецперевірку, пройти комітет. Ви уявляете собі, наскільки довго затягнеться ця процедура? До речі, це вже не перший раз, коли наші партнери по коаліції відтягують оновлення ЦВК", - сказала Луценкро.

На її думку, партнери БПП по коаліції мають на меті відтягнути питання ЦВК, щоб президент відкликав подання втретє.

"Справа не в президенті, а в небажанні наших партнерів вирішувати це питання", - повідомила Луценко.

За її словами, якщо партнери БПП по коаліції відкликають свою кандидатуру, то "Опозиційний блок" матиме можливість подати свого кандидата до ЦВК.

"Ми за одного з наших представників не будемо голосувати для того, щоб не запускати по-новому процедуру. Будь-ласка, і ви так само не голосуйте за свого. Ми розблокуємо цей процес. Хтось чотирнадцятий не поміститься в це голосування. Тоді "Опозиційний блок" зможе внести кандидатуру, всі будуть задоволені", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що парламент розпочне розгляд питання оновлення Центральної виборчої комісії у четвер, 12 липня, о 16:00.