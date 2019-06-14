ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Оппозиционный блок" предложил ОПЗЖ согласовать кандидатуры мажоритарщиков, - Вилкул

Новости » Выборы 2019    14.06.2019 - 18:00
"Оппозиционный блок" предложил ОПЗЖ согласовать кандидатуры мажоритарщиков, - Вилкул
Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Вилкул заявил, что в парламенте должны быть лучше представлены профессиональные люди

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул призвал другие оппозиционные партии согласовать кандидатуры мажоритарщиков на выборах в Раду и не выставлять кандидатов друг против друга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вилкула в Facebook.

Как отметил Вилкул, сегодня две оппозиционные партии принимают участие в выборах в составе разных команд, причиной чему являются разные позиции по ряду идеологических вопросов.

"Мы не хотим отстаивать политику построения страны ни под команды НАТО, ни под команды из Москвы, мы - за самостоятельную сильную экономически Украину. В этом наше главное идеологическое расхождение. Мы не хотим быть партией одного региона. "Оппозиционный блок" отстаивает интересы не только Юга и Востока, но всех здравомыслящих людей по всей стране, которые хотят мира и развития для Украины", - заявил Вилкул.

В то же время, по его словам, в парламенте должны быть лучше представлены профессиональные люди, которые имеют необходимые знания и опыт для законодательной работы.

"Поэтому, считаю, что оппозиционным силам целесообразно не воевать друг с другом, а согласовать кандидатов в народные депутаты, которые будут выдвигаться партиями по мажоритарным округам. Задача этих выборов - не действовать методами "чем хуже, тем лучше", как это делали представители прошлой власти. А во главу угла ставить эффективность работы и пользу для страны", - добавил народный депутат.

&quot;Оппозиционный блок&quot; предложил ОПЗЖ согласовать кандидатуры мажоритарщиков, - Вилкул

Фото: facebook.com/OleksandrVilkul/

Кандидаты в нардепы по мажоритарным округам: список РФ пыталась вмешаться в выборы в Европарламент, - FT
Новости Украины Порошенко Зеленский Александр ВилкулОппозиционный блоквыборы
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь