ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Опозиційний блок" запропонував ОПЗЖ узгодити кандидатури мажоритарників, - Вілкул

Новини » Вибори 2019    14.06.2019 - 18:00
"Опозиційний блок" запропонував ОПЗЖ узгодити кандидатури мажоритарників, - Вілкул
Фото: Олександр Вілкул (РБК-Україна)

Вілкул заявив, що в парламенті повинні бути краще представлені професійні люди

Народний депутат фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул закликав інші опозиційні партії узгодити кандидатури мажоритарників на вибори в Раду і не виставляти кандидатів один проти одного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Вілкула у Facebook.

Як зазначив Вілкул, сьогодні дві опозиційні партії беруть участь у виборах у складі різних команд, причиною чого є різні позиції з низки ідеологічних питань.

"Ми не хочемо відстоювати політику побудови країни ні під команди НАТО, ні під команди з Москви, ми - за самостійну економічно сильну Україну. В цьому наше головне ідеологічне розходження. Ми не хочемо бути партією одного регіону. "Опозиційний блок" відстоює інтереси не лише Півдня та Сходу, але всіх розсудливих людей по всій країні, які хочуть миру і розвитку для України", - заявив Вілкул.

У той же час, за його словами, в парламенті повинні бути краще представлені професійні люди, які мають необхідні знання та досвід для законодавчої роботи.

"Тому, вважаю, що опозиційним силам доцільно не воювати один з одним, а узгодити кандидатів у народні депутати, які будуть висуватися партіями по мажоритарних округах. Завдання цих виборів - не діяти методами "чим гірше, тим краще", як це робили представники минулої влади. А в главу кута ставити ефективність роботи і користь для країни", - додав народний депутат.

&quot;Опозиційний блок&quot; запропонував ОПЗЖ узгодити кандидатури мажоритарників, - Вілкул

Фото: facebook.com/OleksandrVilkul/

Кандидати в нардепи по мажоритарним округам: список РФ намагалася втрутитися у вибори в Європарламент, - FT
Новини України Порошенко Зеленський Олександр ВілкулОпозиційний блоквыборы
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся