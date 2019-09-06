"Оппозиционный блок" отреагировал на розыск Вилкула и Колесникова

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

"Оппоблок" считает сведения Луценко политическим фарсом

Сведения в публикации экс-генерального прокурора Юрия Луценко об объявлении в розыск народных депутатов восьмого созыва Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова являются политическим фарсом "популярного блогера". Об этом говорится в заявлении фракции "Оппозиционного блока" на Facebook.

"Несколько лет следствия по открытому против оппозиционеров уголовному производству не дали результатов: доказательств их вины по сфабрикованным обвинениям не существует, и, как следствие, до рассмотрения в суде по сути дело доведено не было. Из-за неспособности возглавляемого Юрием Луценко ведомства аргументировать фактами свои политические заявления Верховная рада в октябре 2018 года уже отказывала ему в привлечении к уголовной ответственности оппозиционеров Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Результатом этой и других фальсификаций стало разочарование граждан в справедливости украинского государства и институциональной способности правоохранителей", - говорится в заявлении.

Кроме того, как заверили в "Оппозиционном блоке", ни Вилкул, ни Колесников в последнее время не получали надлежащим образом оформленных вызовов от органов следствия и не скрывались от них.

"Вплоть до 29 августа 2019 года они находились на публичной работе – были депутатами Верховной рады, и их местонахождение было известно", - сообщили в политсиле.

"Оппозиционный блок" заявил, что будет отстаивать "доброе имя соратников Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова".

"Мы уверены, что их невиновность будет доказана в суде. Надеемся, что с уходом Юрия Луценко из прокуратуры законность будет главным принципом работы правоохранителей", - говорится в сообщении.