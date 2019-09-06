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"Опозиційний блок" відреагував на розшук Вілкула і Колєснікова

Новини » Політика    06.09.2019 - 20:44
"Опозиційний блок" відреагував на розшук Вілкула і Колєснікова
Олександр Вілкул та Дмитро Колєсніков (колаж РБК-Україна)

"Опоблок" вважає відомості Луценка політичним фарсом

Відомості у публікації екс-генерального прокурора Юрія Луценка про оголошення в розшук народних депутатів восьмого скликання Олександра Вілкула та Дмитра Колесникова є політичним фарсом "популярного блогера". Про це йдеться у заяві фракції "Опозиційного блоку" на Facebook.

"Кілька років слідства по відкритому проти опозиціонерів кримінальному провадженню не дали результатів: доказів їх провини за сфабрикованими звинуваченнями не існує, і, як наслідок, до розгляду в суді по суті справу доведено не було. Через нездатність очолюваного Юрієм Луценком відомства аргументувати фактами свої політичні заяви Верховна рада в жовтні 2018 року вже відмовляла йому в притягненні до кримінальної відповідальності опозиціонерів Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Результатом цієї та інших фальсифікацій стало розчарування громадян у справедливості української держави та інституційної спроможності правоохоронців", - йдеться в заяві.

Крім того, як запевнили в "Опозиційному блоці", ні Вілкул, ні Колесніков останнім часом не отримували належним чином оформлених викликів від органів слідства і не ховалися від них.

"Аж до 29 серпня 2019 року вони перебували на публічній роботі – були депутатами Верховної ради, і їх місцезнаходження було відомо", - повідомили в політсилі.

"Опозиційний блок" заявив, що буде відстоювати "добре ім'я соратників Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова".

"Ми впевнені, що їх невинність буде доведена в суді. Сподіваємося, що з відходом Юрія Луценка з прокуратури законність буде головним принципом роботи правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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Новини України Опозиційний блокОлександр ВілкулБорис Колесніковрозыск
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