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"Опозиційна платформа - За життя" висуне єдиного кандидата в президенти

Новини » Вибори 2019    09.11.2018 - 12:22
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Ім'я кандидата буде названо в листопаді

"Опозиційна платформа - За життя", про створення якої сьогодні домовилися Юрій Бойко (співголова "Опоблоку") і Вадим Рабінович (лідер партії "За життя"), висуне єдиного кандидата в президенти. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як повідомляється, Рабінович і Бойко підписали угоду про створення "Опозиційної платформи - За життя", згідно з якою, у листопаді буде представлений єдиний кандидат на президентських виборах, які відбудуться в березні 2019 року.

"Ми досягли згоди визначити в листопаді 2018 року єдиного кандидата від "Опозиційної платформи - За життя" на наступних президентських виборах", - сказано в тексті угоди.

Крім того, сторони досягли згоди про спільну участь представників платформи в парламентських виборах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що і "За життя", і "Опозиційний блок" мають спільне електоральне поле: обидві партії націлені головним чином на виборців південно-східних областей України.

Як писало РБК-Україна, в "Опоблоці" є два керівника - співголови партії - бізнесмен Борис Колесніков, якого вважають близьким до Ріната Ахметова, і Юрій Бойко, близький до Сергія Льовочкіна. На думку "групи Льовочкіна", висунення єдиного кандидата від "Опоблоку" і "За життя" гарантує вихід до другого туру президентських виборів, а в разі об'єднання партій - найчисленнішу фракцію в парламенті. Разом з тим, за словами джерела РБК-Україна, близького до керівництва "За життя", Ахметов не зацікавлений в єдиному кандидаті і на президентських виборах він буде робити ставку на Рабіновича.

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