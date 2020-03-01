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Опозиційна партія перемогла на виборах у Словаччині

Новини » Політика     01.03.2020 - 01:20
Опозиційна партія перемогла на виборах у Словаччині
Фото: лідер партії Ігор Матович (pbs.twimg.com)

Екзит-поли повідомили попередні дані

Опозиційна партія OLaNO перемогла на виборах в парламент Словаччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Такі дані оприлюднив екзит-пол ввечері 29 лютого.

Як пише Aktuality, за OLaNO віддало голоси у 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD - лише 14,9% виборців.

Третю і четверту сходинку займають ліберальні партії: "Прогресивна Словаччина", вихідцем з якої є чинна президента Зузанна Чапутова (9,3%) і "Свобода і солідарність" (8,3%).

Також до парламенту проходять партія екс-президента Андрія Косички "Для людей" (Za ľudí, 7,8%), популістське рух "Ми сім'я" (7,5%) і консерватори з KDH (5,1%).

Раніше повідомлялося, що за 150 депутатських мандатів борються кандидати від 23 партій і партійної коаліції. Щоб пройти в парламент, політичній силі необхідно подолати 5-відсотковий бар'єр.

Нагадаємо, в 2019 році в Словаччині у другому турі президентських виборів перемогла адвокат і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова.

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