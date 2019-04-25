В "Оппоблоке" предупредили о политической ответственности за "раскалывающие страну законы"

В "Оппозиционном блоке" предупредили депутатов о моральной и политической ответственности за "раскалывающие страну законы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

В частности, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, выступая с трибуны парламента, прокомментировал "языковой закон".

"Уважаемые коллеги из парламентского большинства! Я прекрасно понимаю, для чего вам был этот закон на этапе президентских выборов. Вы старались обеспечить победу Петру Порошенко в среде избирателей с националистическим мировоззрением. Можете уже расслабиться. Ваша тактика не сработала. Народ дал оценку вашим действиям. И если у вас сегодня не хватит мудрости, а ваши действия приведут к повышению градуса напряжения в обществе, вам придется нести моральную и политическую ответственность за это!" - предупредил депутатов Новинский.

Новинский отметил, что "создается впечатление, что депутаты из парламентского большинства так и не извлекли урок из поражения, которое на выборах получил Петр Порошенко".

"Украинский народ, прежде всего, проголосовал против попыток навязать на государственном уровне обществу идеологию пещерного национализма с принудительным использованием единого языка, единого мировоззрения, единого типа поведения!" - заявил он.

Новинский от имени своих коллег по фракции подчеркнул, что "сегодняшний языковой законопроект раскалывает Украину, а не объединяет ее". Новинский также заявил, что закон "закладывает мину замедленного действия" под и без того нестабильное украинское общество. Кроме того, по его словам, этот закон "может еще больше углубить пропасть между различными частями Украины, не говоря уже о неподконтрольных Донбассе и Крыме".

"Неужели, часть народных депутатов забыла о том, что жителям стеклянного дома не стоит бросаться камнями?" - обратился к парламентариям Новинский.

"Ради гражданского мира и спокойствия, ради возвращения доверия между гражданами и доверия граждан к власти, фракция "Оппозиционного блока" предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают страну. А именно тех, что касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также противоречивых моментов истории. Мораторий должен действовать минимум три года. За это время Верховная рада должна сосредоточиться на вопросах социально-экономического характера и на проблемах мира, проголосовать те законы, которые от нас ждут в плане выполнения минских договоренностей. Мы просто обязаны запустить на полную мощь нашу промышленность, дать возможность развиваться бизнесу, побороть негативные тенденции в общественной жизни и повысить уровень жизни украинский!", - призвал депутатов политик.

Новинский считает, что "языковому закону" сейчас совсем не время.

"Разве существует в Украине притеснения украинского языка? Расспросите граждан, преследуют ли их за то, что они говорят на украинском? Их дискриминируют?" - задал риторический вопрос оппозиционер.

В своем обращении народный депутат подчеркнул, что "языковой закон" в нынешнем варианте носит "дискриминационный характер по своей сути". Он также заявил, что создается впечатление, что авторы закона решили "продемонстрировать все комплексы, возникшие на фоне сложной истории с притеснениями украинского языка в Российской Империи и межвоенной Польше". По его словам, простой анализ законопроекта показывает, что он гораздо более реакционный, чем те которые ущемляли когда-то украинский. Новинский считает, что "языковой закон" по факту "просто уничтожает русский, венгерский, польский, болгарский и другие языки в Украине".