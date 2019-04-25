В "Опоблоці" попередили про політичну відповідальність за "закони, які розколюють країну"

В "Опозиційному блоці" попередили депутатів про моральну і політичну відповідальність за "закони, які розколюють країну". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

Зокрема, голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, виступаючи з трибуни парламенту, прокоментував "мовний закон".

"Шановні колеги з парламентської більшості! Я прекрасно розумію, для чого вам був цей закон на етапі президентських виборів. Ви намагалися забезпечити перемогу Петра Порошенка в середовищі виборців з націоналістичним світоглядом. Можете вже розслабитися. Ваша тактика не спрацювала. Народ дав оцінку вашим діям. І якщо у вас не вистачить мудрості, а ваші дії призведуть до підвищення градусу напруги в суспільстві, вам доведеться нести моральну і політичну відповідальність за це!" - попередив депутатів Новинський.

Новинський зазначив, що "складається враження, що депутати з парламентської більшості так і не витягли урок з поразки, яку на виборах отримав Петро Порошенко".

"Український народ, насамперед, проголосував проти спроб нав'язати на державному рівні суспільству ідеологію печерного націоналізму з примусовим використанням єдиної мови, єдиного світогляду, єдиного типу поведінки!" - заявив він.

Новинський від імені своїх колег по фракції підкреслив, що "сьогоднішній мовний законопроект розколює Україну, а не об'єднує її". Новинський також заявив, що закон "закладає міну уповільненої дії" під і без того нестабільне українське суспільство. Крім того, за його словами, цей закон "може ще більше поглибити прірву між різними частинами України, не кажучи вже про непідконтрольні Донбас і Крим".

"Невже, частина народних депутатів забула про те, що жителям скляного будинку, не варто кидатися камінням?" - звернувся до парламентаріїв Новинський.

"Заради громадянського миру і спокою, заради повернення довіри між громадянами та довіри громадян до влади, фракція "Опозиційного блоку" пропонує ввести в Україні мораторій на розгляд законопроектів і постанов, які розколюють країну. А саме тих, що стосуються мовних питань, віри та конфесійної життя, а також суперечливих моментів історії. Мораторій має діяти щонайменше три роки. За цей час Верховна рада повинна зосередитися на питаннях соціально-економічного характеру і на проблемах світу, проголосувати ті закони, які від нас чекають в плані виконання домовленостей мінських. Ми просто зобов'язані запустити на повну потужність нашу промисловість, дати можливість розвиватися бізнесу, подолати негативні тенденції у суспільному житті і підвищити рівень життя українців!", - закликав депутатів політик.

Новинський вважає, що для "мовного закону" зараз зовсім не час.

"Хіба існує в Україні утиски української мови? Розпитайте громадян, чи переслідують їх за те, що вони говорять українською? Їх дискримінують?" - поставив риторичне питання опозиціонер.

У своєму зверненні народний депутат підкреслив, що "мовний закон" у нинішньому варіанті носить "дискримінаційний характер по своїй суті". Він також заявив, що створюється враження, що автори закону вирішили "продемонструвати всі комплекси, що виникли на тлі складної історії з утисками української мови в Російській Імперії та міжвоєнної Польщі". За його словами, простий аналіз законопроекту показує, що він набагато більш реакційний, ніж ті які обмежували коли український. Новинський вважає, що "мовний закон" за фактом "просто знищує російську, угорську, польську, болгарську та інші мови в Україні".