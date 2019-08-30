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"Оппоблок" заявил о нарушениях в первый день работы новой Рады

Новости » Политика    30.08.2019 - 13:06
"Оппоблок" заявил о нарушениях в первый день работы новой Рады
Первое заседание Верховной рады Украины 9 созыва (фото: РБК-Украина)

"Оппозиционный блок" сделал заявление

"Оппозиционный блок" заявил о нарушении прав семи его народных депутатов в первый день работы Верховной рады Украины 9 созыва. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционного блока" на странице в социальной сети Facebook.

В частности, сообщается, что группа нардепов от "Оппоблока" подала заблаговременно и в установленном порядке в аппарат Рады заявления о членстве в комитетах. Как отметили в партии, эти заявления были отображены в рабочих материалах подготовительной депутатской группы, персональный состав комитетов был предварительно ею утвержден на заседании с участием представителей всех партий, что нашло свое отражение в проекте постановления ВР, поданного подготовительной депутатской группой к первому дню работы Рады.

Однако позже, как утверждают в политсиле, фамилии нардепов "Оппозиционного блока" без согласования с ними были исключены из проекта постановления, вынесенного на голосование в сессионный зал.

&quot;Оппоблок&quot; заявил о нарушениях в первый день работы новой Рады

"Произошло грубое нарушение права народных депутатов работать в комитетах Верховной рады, гарантированное законами Украины "О Регламенте Верховной рады Украины", "О статусе народного депутата Украины" и "О комитетах Верховной рады Украины". А главное - грубо нарушено конституционное право избирателей, делегировавших власть народным депутатам "Оппозиционного блока", на представление интересов в высшем законодательном органе", - отмечается в заявлении.

"Оппозиционный блок" и его представители в Раде обратились к руководству парламента с требованием разобраться: "является ли данный инцидент следствием политических интриг, халатности аппарата или же недоразумением".

"Надеемся, что новая Верховная рада будет нацелена на конструктивную работу, а не постоянную конфронтацию с политическими оппонентами. Соответствующее заявление о совершении правонарушения руководством Верховной рады направлено "Оппозиционным блоком" в Административный суд", - говорится в сообщении.

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