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"Оппоблок" стопроцентно попадет в парламент, - Коломойский 


Коломойский позитивно оценил объединение представителей оппозиционных сил в единый "Оппоблок" 

Игорь Коломойский убежден, что партия "Оппозиционный блок" уверенно пройдет в Верховную раду по результатам парламентских выборов. Об этом олигарх сказал в интервью журналу НВ, оценивая текущие рейтинги политсилы, согласно социологическим опросам.   

"Какие 2%? Ныне уже рейтинг 3,8%. Они попадут 100%", - заявил Коломойский. 

По его мнению, сегодня пришло время крупных политических объединений. И "это прекрасно", что здравомыслящие, национально ориентированные оппозиционные силы объединились в единый "Оппозиционный блок" для участия в выборах.

В то же время Коломойский отметил, что ему неприятно, когда эту объединенную политическую силу ассоциируют с, по его словам, "предателями" - "Оппозиционной платформой". 

Игорь Коломойский предположил, что после выборов "это ребрендируется каким-то образом".

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