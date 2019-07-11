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"Оппоблок" приветствует новый Избирательный кодекс

Новости » Политика    11.07.2019 - 13:59
"Оппоблок" приветствует новый Избирательный кодекс
Фото: Вадим Новинский (opposition.com.ua)

Фракция "Оппоблока" настаивала на принятии кодекса на протяжении последних лет

Новый Избирательный кодекс является реальным шагом на пути преодоления коррупционной составляющей в принятии политических решений. Об этом заявил народный депутат, глава фракции Вадим Новинский, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Оппоблока".

Верховная рада рассматривала правки к Избирательному кодексу с 6 июня. Спустя месяц – 11 июля – за проект Избирательного кодекса во втором чтении проголосовало 230 народных депутатов при 226 необходимых для принятия решения.

По словам Новинского, фракция "Оппоблока" настаивала на принятии кодекса на протяжении последних лет.

"С помощью нового Избирательного кодекса у страны появился реальный шанс побороть политическую коррупцию. В скором времени выборы в парламент будут проходить исключительно на основе отрытых списков. Это реальный шаг на пути преодоления коррупционной составляющей в принятии политических решений. Принятие кодекса стало бы невозможным без голосов фракции "Оппозиционного блока", - отметил он.

По словам Новинского, смешанная система выборов оставалась ключевым звеном коррупции.

"Это позволяло действующей власти непрозрачно формировать парламент и влиять на результаты голосования", - подчеркнул он.

"Принятие кодекса – огромный шаг вперед для преодоления кризиса во власти. Очень хорошо, что мы нашли силы и возможности реформировать избирательную систему, в противном случае будущие составы Верховной рады гарантировано превращались бы в клонов своих предшественников со всеми их недостатками, интригами, проблемами и низкой результативностью работы", - подытожил он.

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