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"Опоблок" вітає новий Виборчий кодекс

Новини » Політика    11.07.2019 - 13:59
"Опоблок" вітає новий Виборчий кодекс
Фото: Вадим Новинський (opposition.com.ua)

Фракція "Опоблоку" наполягала на прийнятті кодексу протягом останніх років

Новий Виборчий кодекс є реальним кроком на шляху подолання корупційної складової у прийнятті політичних рішень. Про це заявив народний депутат, глава фракції Вадим Новинський, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Опоблоку".

Верховна рада розглядала поправки до Виборчого кодексу з 6 червня. Через місяць – 11 липня – за проект Виборчого кодексу в другому читанні проголосувало 230 народних депутатів при 226 необхідних для ухвалення рішення.

За словами Новинського, фракція "Опоблоку" наполягала на прийнятті кодексу протягом останніх років.

"З допомогою нового Виборчого кодексу у країни з'явився реальний шанс побороти політичну корупцію. Незабаром вибори до парламенту будуть проходити виключно на основі відкритих списків. Це реальний крок на шляху подолання корупційної складової у прийнятті політичних рішень. Прийняття кодексу стало б неможливим без голосів фракції "Опозиційного блоку", - зазначив він.

За словами Новинського, змішана система виборів залишалася ключовою ланкою корупції.

"Це дозволяло чинній владі непрозоро формувати парламент і впливати на результати голосування", - підкреслив він.

"Прийняття кодексу – величезний крок вперед для подолання кризи у владі. Дуже добре, що ми знайшли сили і можливості реформувати виборчу систему, в іншому випадку майбутні склади Верховної ради гарантовано перетворювалися б у клонів своїх попередників з усіма їх недоліками, інтригами, проблемами і низькою результативністю роботи", - підсумував він.

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