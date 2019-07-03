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"Оппоблок" поможет Кривому Рогу устранить последствия урагана

Новости » Политика    03.07.2019 - 14:33
"Оппоблок" поможет Кривому Рогу устранить последствия урагана
Александр Вилкул (фото: opposition.com.ua)

Вилкул ночью оперативно прибыл в Кривой Рог

Представители партии "Оппозиционный блок" помогут Кривому Рогу, где в результате урагана были повреждены линии электропередач, разрушены крыши домов, сломаны деревья, повалены столбы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

По данным пресс-службы, народный депутат Александр Вилкул ночью оперативно прибыл в Кривой Рог и занимается ликвидацией последствий урагана. В 2012-2014 годах он возглавлял государственную комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Теперь он намерен координировать работу оперативного штаба, созданного по заданию мэра.

"Штаб координирует оказание помощи пострадавшим, восстановление систем электро-газо- и водоснабжения. Более 100 тысяч адресов оказались отрезаны от систем жизнеобеспечения. Все службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас очень важно в первую очередь восстановить все системы в больницах, детских садиках и школах, в которых находятся пришкольные лагеря", - сказал Вилкул. 

Он отметил, что в настоящее время идет оценка ущерба от урагана, но уже понятно, что ущерб очень существенный. С инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры-члены "Оппоблока".

"Чужой беды не бывает. Человек не может управлять природными катаклизмами. Мариупольцы помнят, как Александр Вилкул и Кривой Рог активно оказывали помощь нашему городу и горожанам, пострадавшим от обстрела микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Сейчас мы протягиваем руку помощи", - сказал Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.

"Мы видим, что от Кабмина пока нет никаких предложений о помощи. В Киеве заняты выборами. А для нас – главное – люди. Поэтому Харьков также окажет помощь строительными материалами и всем необходимым. Я уже связался об этом с нашим коллегой Александром Вилкулом, который ночью оперативно выехал в Кривой Рог", - сказал Геннадий Кернес, мэр Харькова.

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Новости Украины ураганКривой РогОппоблокАлександр Вилкул
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