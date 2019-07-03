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"Опоблок" допоможе Кривому Рогу усунути наслідки урагану

Новини » Політика    03.07.2019 - 14:33
"Опоблок" допоможе Кривому Рогу усунути наслідки урагану
Олександр Вілкул (фото: opposition.com.ua)

Вілкул вночі оперативно прибув в Кривий Ріг

Представники партії "Опозиційний блок" допоможуть Кривому Рогу, де в результаті буревію було пошкоджено лінії електропередач, зруйновані дахи будинків, зламані дерева, повалені стовпи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби політсили.

За даними прес-служби, народний депутат Олександр Вілкул вночі оперативно прибув в Кривий Ріг і займається ліквідацією наслідків урагану. У 2012-2014 роках він очолював державну комісію з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Тепер він має намір координувати роботу оперативного штабу, створеного за дорученням мера.

"Штаб координує надання допомоги потерпілим, відновлення систем електро-газо- і водопостачання. Понад 100 тисяч адрес виявилися відрізані від систем життєзабезпечення. Усі служби працюють у цілодобовому режимі. Зараз дуже важливо в першу чергу відновити всі системи в лікарнях, дитячих садках та школах, в яких знаходяться пришкільні табори", - сказав Вілкул.

Він зазначив, що в даний час йде оцінка збитку від урагану, але вже зрозуміло, що збиток дуже істотний. З ініціативою надати допомогу Кривому Рогу виступили мери-члени "Опоблоку".

"Чужої біди не буває. Людина не може керувати природними катаклізмами. Маріупольці пам'ятають, як Олександр Вілкул та Кривий Ріг активно надавали допомогу нашому місту і городянам, постраждалим від обстрілу мікрорайону Східний 24 січня 2015 року. Зараз ми простягаємо руку допомоги", - сказав Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя.

"Ми бачимо, що від Кабміну поки немає ніяких пропозицій про допомогу. У Києві зайняті виборами. А для нас головне – люди. Тому Харків також надасть допомогу будівельними матеріалами і всім необхідним. Я вже зв'язався з нашим колегою Олександром Вілкулом, який вночі оперативно виїхав у Кривий Ріг", - сказав Геннадій Кернес, мер Харкова.

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Новини України ураганКривий РігОппоблокОлександр Вілкул
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