"Оппоблок" по итогам жеребьевки получил первый номер в избирательном бюллетене

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку очередности внесения названия политических партий в избирательный бюллетень на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019. Политическая партия "Оппозиционный блок" получила №1 в избирательном бюллетене, сообщает пресс-служба политсилы.

Как сообщается, избирательный список "Оппозиционного блока" был сформирован и утвержден на IX съезде партии 10 июня 2019 года. Список возглавил народный депутат Евгений Мураев.

По его словам, команда "Оппозиционного блока" в новом созыве парламента обеспечит представительство всех регионов Украины. Главная задача партии - вернуть в Украину мир, новая индустриализация, развитие экономики и повышение уровня жизни людей.

"Наши цели и задачи - понятны. Во-первых, обеспечить представительство регионов в Верховной Раде, отметить те псевдореформы, которыми власть буквально устроила геноцид в нашей стране. А самое главное - заложить базу для развития нашего государства. Как это делать - мы знаем, в нашей команде мэры городов, за которыми стоят миллионы наших граждан, они знают, что надо делать на местах. А также очень грамотные менеджеры, руководители предприятий, для которых индустриализация и рабочие места - это не пустой звук", - отметил Мураев.