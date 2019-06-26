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"Оппоблок" по итогам жеребьевки получил первый номер в избирательном бюллетене

Новости » Выборы 2019    26.06.2019 - 17:39
"Оппоблок" по итогам жеребьевки получил первый номер в избирательном бюллетене
Фото: "Оппоблок" будет в бюллетенях под №1 (opposition.com.ua)

ЦИК провел жеребьевку очередности внесения названия партий в избирательный бюллетень

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку очередности внесения названия политических партий в избирательный бюллетень на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019. Политическая партия "Оппозиционный блок" получила №1 в избирательном бюллетене, сообщает пресс-служба политсилы.

Как сообщается, избирательный список "Оппозиционного блока" был сформирован и утвержден на IX съезде партии 10 июня 2019 года. Список возглавил народный депутат Евгений Мураев.

По его словам, команда "Оппозиционного блока" в новом созыве парламента обеспечит представительство всех регионов Украины. Главная задача партии - вернуть в Украину мир, новая индустриализация, развитие экономики и повышение уровня жизни людей.

"Наши цели и задачи - понятны. Во-первых, обеспечить представительство регионов в Верховной Раде, отметить те псевдореформы, которыми власть буквально устроила геноцид в нашей стране. А самое главное - заложить базу для развития нашего государства. Как это делать - мы знаем, в нашей команде мэры городов, за которыми стоят миллионы наших граждан, они знают, что надо делать на местах. А также очень грамотные менеджеры, руководители предприятий, для которых индустриализация и рабочие места - это не пустой звук", - отметил Мураев.

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