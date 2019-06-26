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"Опоблок" за підсумками жеребкування отримав перший номер у виборчому бюлетені

Новини » Вибори 2019    26.06.2019 - 17:39
"Опоблок" за підсумками жеребкування отримав перший номер у виборчому бюлетені
Фото: "Опоблок" буде у бюлетенях під №1 (opposition.com.ua)

ЦВК провела жеребкування черговості внесення назви партій у виборчий бюлетень

Центральна виборча комісія провела жеребкування черговості внесення назви політичних партій у виборчий бюлетень на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019. Політична партія "Опозиційний блок" отримала №1 у виборчому бюлетені, повідомляє прес-служба політсили.

Як повідомляється, виборчий список "Опозиційного блоку" був сформований і затверджений на IX з'їзді партії 10 червня 2019 року. Список очолив народний депутат Євген Мураєв.

За його словами, команда "Опозиційного блоку" в новому скликанні парламенту забезпечить представництво всіх регіонів України. Головне завдання партії - повернути в Україну мир, нова індустріалізація, розвиток економіки і підвищення рівня життя людей.

"Наші цілі і завдання зрозумілі. По-перше, забезпечити представництво регіонів у Верховній раді, зазначити ті псевдореформи, якими влада буквально влаштувала геноцид в нашій країні. А саме головне - закласти базу для розвитку нашої держави. Як це робити - ми знаємо, в нашій команді мери міст, за якими стоять мільйони наших громадян, вони знають, що треба робити на місцях. А також дуже грамотні менеджери, керівники підприємств, для яких індустріалізація і робочі місця - це не порожній звук", - зазначив Мураєв.

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