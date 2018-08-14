Как опознать оригинальный «Лол Сюрпрайз»

Кукла LOL — это яркая и оригинальная игрушка для девочек, которая выпускается в нестандартной упаковке. Милый 3-дюймовый пупс с аксессуарами спрятан в небольшой пластиковый шар. Чтобы добраться до игрушки, необходимо снять семь оберток, за каждой из которых скрывается отдельный сюрприз.

Выразительные большие глаза, стильный наряд, необычные аксессуары — отличительные черты игрушки. Куколка Лол понравится юным модницам, которые ценят неординарность и любят сюрпризы.

Небольшие пупсы подкупают обаятельным внешним видом. Они достаточно многофункциональны: пьют из бутылочки, плачут, плюются, писают и меняют цвет волос при взаимодействии с водой. Каждая фигурка обладает определенной способностью. После распаковки используйте контейнер в качестве качели, кресла или ванны. Прикрепите к сфере изысканную ручку, превратив ее в оригинальную сумочку.

Как отличить подделку куклы LOL от оригинала? Чтобы купить настоящую и качественную игрушку, обращайте внимание на несколько признаков.

Упаковка. Оригинальные игрушки помещены в круглые шары. Они упакованы в несколько слоев яркой бумаги и продаются без коробки. Подделку выдает картонная коробка.

Название. Оригинальное название серии кукол — L.O.L. Surprise. На подделках часто пишут L.Q.L Surprise. Куклы под таким логотипом отличаются более низким качеством, чем подлинные.

Производитель. Упоминание производителя — MGA Entertainment, свидетельствует об оригинальности игрушки. На подделках данная надпись отсутствует.

Перфорация для снятия пленки. Сфера, в которой содержится игрушка, упакована в семь пластиковых слоев. Они легко срываются при помощи специального перфорированного замка. В подделках, как правило, отрывные точки отсутствуют.

Фирменные пакеты с логотипом. Кукла и аксессуары упакованы в розовые пакеты с логотипом L.O.L. Surprise. В подделках надпись на пакетах не встречается.

Кукла. Оригинальная игрушка всегда без одежды. Она приятно пахнет и привлекательная внешне. Платье и обувь «сидит» плотно и не сползает. В подделках кукла часто разобрана. Она источает резкий резиновый запах и сделана некачественно.

Куклы L.O.L. Surprise завоевали признание детей во всем мире благодаря оригинальному дизайну и уникальным функциям. Миниатюрные фигурки способствуют развитию мелкой моторики рук, фантазии, творческого мышления, памяти и речи. Обеспечивают развитие у малышки хорошего вкуса и коммуникативных навыков. С их помощью удастся разнообразить игровой процесс. Или они могут просто стоять на полке, радуя маленького коллекционера.