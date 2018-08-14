Як впізнати оригінальний «Лол Сюрпрайз»

Лялька LOL - це яскрава і оригінальна іграшка для дівчаток, яка випускається в нестандартній упаковці. Милий 3-дюймовий пупс з аксесуарами захований у невеликій пластиковий куля. Щоб дістатися до іграшки, необхідно зняти сім обгорток, за кожною з яких ховається окремий сюрприз.

Виразні великі очі, стильний наряд, незвичайні аксесуари - відмінні риси іграшки. Лялечка Лол сподобається юним модницям, які цінують неординарність і люблять сюрпризи.

Невеликі пупси підкуповують чарівним зовнішнім виглядом. Вони досить багатофункціональні: п'ють з пляшки, плачуть, плюються, пісяють і змінюють колір волосся при взаємодії з водою. Кожна фігурка має певну здатність. Після розпакування використовуйте контейнер в якості гойдалки, крісла або ванни. Прикріпіть до сфери вишукану ручку, перетворивши її в оригінальну сумочку.

Як відрізнити підробку ляльки LOL від оригіналу? Щоб купити справжню і якісну іграшку, звертайте увагу на кілька ознак.

Упаковка. Оригінальні іграшки поміщені в круглі кулі. Вони упаковані в кілька шарів яскравого паперу і продаються без коробки. Підробку видає картонна коробка.

Назва. Оригінальна назва серії ляльок - L.O.L. Surprise. На підробках часто пишуть L.Q.L Surprise. Ляльки під таким логотипом відрізняються більш низькою якістю, ніж справжні.

Виробник. Згадка виробника - MGA Entertainment, свідчить про оригінальність іграшки. На підробках даний напис відсутній.

Перфорація для зняття плівки. Сфера, в якій міститься іграшка, упакована в сім пластикових шарів. Вони легко зриваються за допомогою спеціального перфорованого замку. У підробках, як правило, відривні точки відсутні.

Фірмові пакети з логотипом. Лялька і аксесуари упаковані в рожеві пакети з логотипом L.O.L. Surprise. У підробках напис на пакетах не зустрічається.

Лялька. Оригінальна іграшка завжди без одягу. Вона приємно пахне і приваблива зовні. Плаття і взуття «сидить» щільно і не сповзає. У підробках лялька часто розібрана. Вона виділяє різкий гумовий запах і зроблена неякісно.

Ляльки L.O.L. Surprise завоювали визнання дітей у всьому світі завдяки оригінальному дизайну і унікальним функціям. Мініатюрні фігурки сприяють розвитку дрібної моторики рук, фантазії, творчого мислення, пам'яті й мови. Забезпечують розвиток у дитини гарного смаку і комунікативних навичок. З їх допомогою вдасться урізноманітнити ігровий процес. Або вони можуть просто стояти на полиці, радуючи маленького колекціонера.