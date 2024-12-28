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Опозиційну президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа

Вашингтон, Субота 28 грудня 2024 10:34
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Опозиційну президентку Грузії Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа Фото: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Опозиційну президентку Грузії Саломе Зурабішвілі запросили на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Вона відбудеться 20 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву республіканця Джо Вілсона, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників.

Він відзначив мужність Саломе Зурабішвілі та запросив її на інавгурацію Трампа.

"Я глибоко захоплююся її мужністю перед обличчям нападок з боку Іванішвілі та його союзників з КПК (Комуністична партія Китаю, - ред.) і іранського режиму", - написав Вілсон в X (Twitter).

Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року у Вашингтоні.

Формально повноваження Саломі Зурабішвілі закінчаться 29 грудня після інавгурації Михаїла Кавелашвілі, якого обрали президентом Грузії члени "Грузинської мрії". Кавелашвілі не отримував привітань з обранням від США та європейських країн.

Зурабішвілі відмовляється складати повноваження доти, доки в Грузії призначать нові парламентські вибори.

Ситуація в Грузії

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК Грузії, перемогу отримала керівна проросійська партія "Грузинська мрія". Опозиціонери відмовилися визнавати результати виборів.

Влада країни заявила про призупинення європейської інтеграції країни, що викликало нову хвилю протестів.

Крім того, 14 грудня у Грузії обрали колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі на посаду президента. Вперше президента обирали не громадяни, а виборча колегія, де більшість у "Грузинської мрії". Кавелашвілі був єдиним кандидатом.

У п'ятницю, 28 грудня, США ввели санкції проти засновника партії "Грузинська мрія", експрем'єра країни, мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

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