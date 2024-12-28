Оппозиционного президента Грузии Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа

Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканца Джо Уилсона, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей.

Он отметил мужество Саломе Зурабишвили и пригласил ее на инаугурацию Трампа.

"Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, - ред.) и иранского режима", - написал Уилсон в X (Twitter).

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.

Формально полномочия Саломи Зурабишвили закончатся 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили, которого избрали президентом Грузии члены "Грузинской мечты". Кавелашвили не получал поздравлений с избранием от США и европейских стран.

Зурабишвили отказывается складывать полномочия до тех пор, пока в Грузии не назначат новые парламентские выборы.