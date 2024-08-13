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Опозиція Венесуели закликала до всесвітнього мітингу проти результатів виборів

Каракас, Вівторок 13 серпня 2024 14:20
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Опозиція Венесуели закликала до всесвітнього мітингу проти результатів виборів Фото: протести у Венесуелі проти результатів президентських виборів 2024 року (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Венесуельська опозиція на чолі із Марією Коріною Мачадо закликає до масового всесвітнього протесту проти результатів виборів вже цієї суботи, 17 серпня. Протестанти хочуть гучно заявити про перемогу опозиційного кандидата Едмунда Гонсалеса Уррутії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на El País.

Опозиція також закликає венесуельську діаспору підтримати заплановану акцію у Мадриді, Буенос-Айресі, Боготі та Сантьяго-де-Чилі.

Мачадо закликає своїх прихильників вийти на вулиці Каракаса та інших міст Венесуели з протоколами результатів виборів, які опозиція опублікувала на сайті після того, як державні органи, контрольовані урядом Ніколаса Мадуро, відмовилися надати офіційні дані.

"Нехай світ побачить, що ми не дозволимо вкрасти нашу перемогу", - заявила вона.

Активісти наголошують, що ніякої хакерської атаки, яка нібито вплинула на роботу виборчої системи, не було, а їхній кандидат здобув чесну перемогу. Опозиція публічно виклала протоколи, які, на їхню думку, доводять перемогу Уррутії, але представники уряду Мадуро продовжують заявляти, що ці документи є "фальшивими".

Експерти вважають, що масові мітинги, заплановані на 17 серпня, можуть стати вирішальним моментом у боротьбі опозиції проти результатів виборів у Венесуелі.

Режим Мадуро продовжує посилювати репресії на тлі посилення протестів. Політичні лідери опозиції, такі як Амеріко Де Грація та Вільям Давіла, були заарештовані без судового рішення. Міжнародна спільнота стурбована тим, що уряд Мадуро блокує паспорти венесуельських опозиціонерів.

В країні обмежується доступ до соціальних мереж. Наприклад, Х нещодавно була заблокована на 10 днів. Опозиція повідомляє про погрози уряду Мадуро журналістам, які висвітлюють протести.

Відомо, що Мадуро навіть звинувачував опозиціонерів у тому, що вони нібито готують "теракт".

Раніше ми повідомляли, що члени російської ПВК "Вагнера" були помічені під час розгону протестів у Венесуелі. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що це є черговим приклад того, що Росія втручається у внутрішні справи інших країн.

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Венесуела Николас Мадуро
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