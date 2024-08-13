Оппозиция Венесуэлы призвала к всемирному митингу против результатов выборов
Венесуэльская оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо призывает к массовому всемирному протесту против результатов выборов уже в эту субботу, 17 августа. Протестанты хотят громко заявить о победе оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса Уррутии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El País.
Оппозиция также призывает венесуэльскую диаспору поддержать запланированную акцию в Мадриде, Буэнос-Айресе, Боготе и Сантьяго-де-Чили.
Мачадо призывает своих сторонников выйти на улицы Каракаса и других городов Венесуэлы с протоколами результатов выборов, которые оппозиция опубликовала на сайте после того, как государственные органы, контролируемые правительством Николаса Мадуро, отказались предоставить официальные данные.
"Пусть мир увидит, что мы не позволим украсть нашу победу", - заявила она.
Активисты отмечают, что никакой хакерской атаки, якобы повлиявшей на работу избирательной системы, не было, а их кандидат одержал честную победу. Оппозиция опубликовала протоколы, которые, по их мнению, доказывают победу Уррутии, но представители правительства Мадуро продолжают заявлять, что эти документы "фальшивы".
Эксперты считают, что массовые митинги, намеченные на 17 августа, могут стать решающим моментом в борьбе оппозиции против результатов выборов в Венесуэле.
Режим Мадуро продолжает усиливать репрессии на фоне ужесточения протестов. Политические лидеры оппозиции, такие как Америко Де Грация и Уильям Давил, были арестованы без судебного решения. Международное сообщество озабочено тем, что правительство Мадуро блокирует паспорта венесуэльских оппозиционеров.
В стране ограничивается доступ к социальным сетям. К примеру, Х недавно была заблокирована на 10 дней. Оппозиция сообщает об угрозах правительства Мадуро журналистам, освещающим протесты.
Известно, что Мадуро даже обвинял оппозиционеров в том, что они якобы готовят "теракт".
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