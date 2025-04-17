Опозиція могла зірвати перемовини щодо болгарських реакторів, - експерт

Представники "Європейської солідарності" могли зірвати стратегічно важливий для України енергетичний проект - добудову Хмельницької АЕС із використанням болгарських реакторів.
Про це заявив політолог Валентин Гладких, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
За його словами, рік гальмування законодавчого процесу з боку опозиції міг коштувати Україні шансів придбати реактори.
"Зазомбовані порохоботи з "Європейської солідарності" та інші корисні ідіоти в угоду своїм спонсорам майже рік блокували прийняття закону. Тягнули час, відверто брехали і дискредитували атомну енергетику", - написав Гладких.
За цей час, за його словами, в Болгарії встиг змінитися уряд, що ускладнило перемовини. У результаті - надважливий проєкт опинився під загрозою зриву.
Йдеться про добудову двох енергоблоків потужністю 2,2 ГВт, які могли б покрити енергетичний дефіцит і не допустити зростання тарифів для населення. Гладких підкреслює, що 80% українців підтримували проєкт.
Політолог закликав виборців не забувати, хто саме "торпедував" можливість зміцнення енергетичної незалежності країни.
Україна та Болгарія розпочали переговори щодо продажу двох російських реакторів типу ВВЕР-1000, спочатку призначених для недобудованої АЕС "Белене", у 2023 році.
У лютому Верховна Рада підтримала закупівлю реакторних установок у Болгарії для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Угоду також схвалив парламент Болгарії - її вартість перевищувала $600 мільйонів.
Пізніше українські депутати підтвердили, що модернізація, включаючи встановлення двох блоків, може коштувати до 1 млрд доларів.
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