Опозиціонер пояснив, як Путін створює "красиву картинку" під час переговорів зі США

Він наголосив, що дозвіл на те, про що домовлятися зі США, дає особисто глава Кремля Володимир Путін - це завдання він замкнув винятково на себе, і коли сам предмет погоджено, росіянам залишається тільки врегулювати деталі, а це зробити вже набагато легше.

"Тому не може поки що відбутися поганих переговорів. Якщо щось недоговорено, зустрічі не буде, бо навіщо американцям їхати на зустріч із людьми, які нічого не вирішують, знаючи, що Володимир Путін не дав добро. Виходить красива картинка", - каже він.

Крім того, не йдеться про якісь широкі й важкі питання, обговорюється поки що тільки те, про що легко домовитися.

"І не факт, що Трамп на 100% розуміє, чому так відбувається. Не факт, що він усвідомлює, що все так гладко з Росією, тому що нічого серйозного, так само як і з його боку, не робиться. Вирішуються поки що технічні питання", - уточнює Преображенський.

При цьому, за словами політолога, предмет попередніх переговорів може бути доволі різним, але тут дуже показовою є присутність на зустрічах Кирила Дмитрієва - російського інвестора і голови Фонду прямих інвестицій, - адже він розмовляє з американцями однією з президентом США Дональдом Трампом мовою - мовою бізнес-угод.

Що може запропонувати Росія США

Говорячи про те, що Москва може запропонувати Штатам, Преображенський каже, що, наприклад, одна з обговорюваних ідей, яку нібито висловив Дмитрієв на зустрічі з представниками США, стосується заморожених активів РФ. У публічному просторі Росія як зазвичай кидається погрозами в бік Європи, яка намагається знайти спосіб, як віддати ці гроші на відновлення України. Але на внутрішніх треках може обговорюватися ідея про те, щоб віддати дві третини цих коштів Україні, а одну третину - Росії для відновлення окупованих нею ж територій.

Цей раціональний з точки зору американців підхід може бути трактований Вашингтоном як ті самі "поступки", на які готова піти Москва. А отже, вона адекватніша і практичніша, ніж той самий Київ, який вимагає щось розмите і глобальне, на кшталт гарантій безпеки.

Ще одна з пропозицій, які росіяни можуть зробити США, стосується роботи американського бізнесу на території Росії. Він усе ще є в російських містах, за нинішнім законодавством РФ продати і вивести активи американці вже не зможуть, тому Москва пропонує їм якісь особливі умови для ведення бізнесу в Росії.