Оповещения на смартфоне. "Большая тройка" операторов тестирует рассылку от ГСЧС

Систему оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций через смартфоны начали тестировать все украинские операторы "большой тройки". Проект реализуется совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сообщается, что данные оповещения будет использоваться для оперативного информирования об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях

В период тестирования на экране телефона операторов Киевстар, Vodafone, lifecell могут появляться сообщения с громким сигналом поверх всех приложений или заблокированного экрана.

"Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно сообщено", - говорится в сообщении.