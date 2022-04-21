Оповещения на смартфоне. "Большая тройка" операторов тестирует рассылку от ГСЧС

Систему оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций через смартфоны начали тестировать все украинские операторы "большой тройки". Проект реализуется совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.
Сообщается, что данные оповещения будет использоваться для оперативного информирования об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях
В период тестирования на экране телефона операторов Киевстар, Vodafone, lifecell могут появляться сообщения с громким сигналом поверх всех приложений или заблокированного экрана.
"Об окончании тестового периода и запуске системы абонентов будет дополнительно сообщено", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцам начали приходить "странные" сообщения об угрозе чрезвычайных происшествий. Это и есть тестирование новой рассылки от ГСЧС.
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