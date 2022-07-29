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Опорные дистанционные школы и онлайн-параллели: смогут ли дети учиться удаленно с сентября

Новина українською →
Украина, Пятница 29 июля 2022 15:44
Опорные дистанционные школы и онлайн-параллели: смогут ли дети учиться удаленно с сентября Фото: в Украине могут совместить очное и дистанционное обучение (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Предстоящий учебный год для украинских школьников станет нелегким, в том числе из-за формата обучения. Часть школ хочет работать очно, а некоторые поддерживают дистанционный формат.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уроки под звуки сирены. Каким будет обучение в школах и вузах в Украине".

Сейчас в Украине нет единого плана по работе школ. Также нет согласия и среди родителей учеников.

"Например, в общине есть десять школ и в каждой может быть по 15-20 учеников, которые находятся за рубежом и хотят учиться дистанционно. Представьте, если учителю каждой из этих школ придется обучать и очно, и дистанционно одновременно? Это технически нереально", - объяснил директор департамента образования и науки Львовской ОГА Олег Паска.

Онлайн-параллели

Глава комитета Рады по вопросам образования Сергей Бабак отметил, что каждое учебное заведение должно подходить к организации обучения индивидуально. В частности, можно создать онлайн-параллели.

Например, если в школе есть несколько параллелей, а планы родителей разделились, то классы могут перераспределить так, чтобы одна параллель проводила уроки очно, а другая - онлайн.

Также можно организовать смешанное обучение. В таком случае теоретические занятия проводят удаленно, а практические - в классах.

Опорные дистанционные школы

Еще один вариант обучения, который уже готовят в Киеве, заключается в формировании опорных дистанционных школ. Родителям, выступающим против очного обучения, предложат перевести детей в такие заведения.

"Представим, что рядом есть три школы. Две будут работать очно, а в третьей организуют дистанционное обучение. Там смогут учиться дети, которые пойдут на дистанционный формат. Это как возможный вариант. Но здесь нет универсального рецепта - местные власти решают по-своему", - объяснил Бабак.

Такой подход уже обсуждают во Львовской области. Департамент образования ОГА призвал общины выделить по одной школе, которая будет работать с детьми онлайн.

Ранее мы рассказывали, при каких условиях школы и ВУЗы могут возобновить обучение за партами.

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