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В ОПОРЕ назвали специфику дебатов на стадионе

Новости » Выборы 2019    04.04.2019 - 11:32
В ОПОРЕ назвали специфику дебатов на стадионе
Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе должно организовать "Суспільне"

Возможные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе должно организовать "Суспільне". Об этом в Facebook сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, закон дает кандидатам право на агитацию, в том числе и на дебаты, исключительно за счет избирательного фонда. В то же время, если речь идет о формате стадиона, то расходы  на него должны покрыть кандидаты в равной пропорции.

Кроме того, закон обязывает "Суспільне" организовать дебаты 19 апреля на средства налогоплательщиков. Формат дебатов должны определять не кандидаты, а вещатель и ведущие.

"В сложившейся ситуации, и если кандидаты хотят объединять страну, им придется идти на официальные дебаты обоим, как и на стадион. Или бюджетными средствами нужно оплатить "Олимпийский", где именно "Суспільне" организует содержательную часть", - добавила Айвазовской.

В ОПОРЕ назвали специфику дебатов на стадионе

 

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины начала переговоры по дебатам Зеленского и Порошенко.

Отметим, Министерство внутренних дел Украины уже заявило о готовности обеспечить охрану дебатов на НСК "Олимпийский".

 

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