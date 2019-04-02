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В ОПОРЕ назвали риски затягивания с объявлением второго тура

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 10:17
В ОПОРЕ назвали риски затягивания с объявлением второго тура
Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)

На выборах 2019 во втором туре может снизиться явка избирателей не по месту регистрации

Затягивание с объявлением результатов выборов 2019 может негативно отразиться на возможности голосовать во втором туре избирателей, которые проживают по не месту регистрации. Об этом в эфире "Громадського" заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, желательно, чтобы Центральная избирательная комиссия как можно быстрее установила окончательные результаты первого тура.

"Потому что по факту второго тура юридически не существует до завершения всех процедур первого", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что фактически для изменения места временного голосования может остаться только пять дней, хотя перед первым туром было 65 дней.

"А это 316 тысяч, из которых большое количество переселенцев, 24%, граждан, проживающих не по месту регистрации, - они все просто не успеют быть включенными в процесс", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что социологи прогнозируют снижение явки во втором туре.

Отметим, по данным реестра избирателей, перед первым туром правом смены места голосования воспользовались почти 316 тысяч украинцев.

 

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