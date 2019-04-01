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"Опора" назвала наиболее массовое нарушение на выборах

Новости » Выборы 2019    01.04.2019 - 01:56
"Опора" назвала наиболее массовое нарушение на выборах
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Фотографирование избирательного бюллетеня зафиксировали на 4% участков

Наиболее массовым нарушением во время выборов президента Украины стало разглашение тайны голосования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координаторки гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской в комментарии "Радио Свобода".

По ее словам, наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

"И одно, и другое является серьезным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня могут иметь две предпосылки - просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях и также это может свидетельствовать о продаже своего голоса. К счастью, покрытие таких нарушений - около 4% избирательных участков в целом. И результат на самом деле есть на 1-1,5% выше, чем мы фиксировали в 2014 году", - сказала Айвазовская.

&quot;Опора&quot; назвала наиболее массовое нарушение на выборах

Ранее сообщалось, что оперативные штабы Национальной полиции во время выборов будут работать всю ночь, пока будет продолжаться подсчет голосов.

РБК-Украина писало, в МВД заявили, что день голосования на выборах президента прошел спокойно. Работа правоохранителей не прекращается даже после закрытия участков. Всего было зарегистрировано 1927 заявлений и сообщений о нарушениях.

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