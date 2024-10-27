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Опонент Санду поділився позицією та планами щодо України, якщо стане президентом

Фото: кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло (facebook.com/profile.php?id=100009076339506)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні чинний президент Молдови Майя Санду та кандидат на пост глави держави Александр Стояногло провели дебати. Колишній генпрокурор заявив, що підтримує Україну у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За словами кандидата в президенти від проросійської Соціалістичної партії Молдови, якщо він переможе, то відносини між Україною та його країною лише зміцняться. Опонент Санду впевнений, що зможе налагодити конструктивні відносини з Києвом.

"Ми розвиватимемо добрі стосунки з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцняться. Зараз є лише мілітарні висловлювання", - сказав він.

Санду у відповідь засумнівалася, чи вірить Стояногло в те, що говорить, оскільки, за її словами, усі у Києві знають, що він є людиною Москви.

Крім позиції щодо України, Стояногло назвав себе прихильником євроінтеграції, а також запропонував підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови.

Зазначимо, що 3 листопада відбудеться другий тур виборів президента. У ньому зустрінуться Майя Санду та Александр Стояногло.

Також нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Молдові відбувся минулими вихідними. Крім цього, паралельно відбувся референдум про вступ країни до Європейського союзу.

Детальніше про результати виборів та референдуму в Молдові - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Молдова