Опонент Санду поділився позицією та планами щодо України, якщо стане президентом

Сьогодні чинний президент Молдови Майя Санду та кандидат на пост глави держави Александр Стояногло провели дебати. Колишній генпрокурор заявив, що підтримує Україну у війні проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
За словами кандидата в президенти від проросійської Соціалістичної партії Молдови, якщо він переможе, то відносини між Україною та його країною лише зміцняться. Опонент Санду впевнений, що зможе налагодити конструктивні відносини з Києвом.
"Ми розвиватимемо добрі стосунки з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцняться. Зараз є лише мілітарні висловлювання", - сказав він.
Санду у відповідь засумнівалася, чи вірить Стояногло в те, що говорить, оскільки, за її словами, усі у Києві знають, що він є людиною Москви.
Крім позиції щодо України, Стояногло назвав себе прихильником євроінтеграції, а також запропонував підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови.
Зазначимо, що 3 листопада відбудеться другий тур виборів президента. У ньому зустрінуться Майя Санду та Александр Стояногло.
Також нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Молдові відбувся минулими вихідними. Крім цього, паралельно відбувся референдум про вступ країни до Європейського союзу.
Детальніше про результати виборів та референдуму в Молдові - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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