Оппонент Санду поделился позицией и планами по Украине, если станет президентом

По словам кандидата в президенты от пророссийской Социалистической партии Молдовы, если он победит, то отношения между Украиной и его страной только укрепятся. Оппонент Санду уверен, что сможет выстроить конструктивные отношения с Киевом.

"Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - сказал он.

Санду в ответ усомнилась, верит ли Стояногло в то, что говорит, поскольку, по ее словам, все в Киеве знают, что он является человеком Москвы.

Помимо позиции по Украине Стояногло назвал себя сторонником евроинтеграции, а также предложил подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы.

Отметим, что 3 ноября состоится второй тур выборов президента. В нем встретятся Майя Санду и Александр Стояногло.