ua en ru
Нд, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Опонент Санду поділився позицією та планами щодо України, якщо стане президентом

Неділя 27 жовтня 2024 17:02
UA EN RU
Опонент Санду поділився позицією та планами щодо України, якщо стане президентом Фото: кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло (facebook.com/profile.php?id=100009076339506)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні чинний президент Молдови Майя Санду та кандидат на пост глави держави Александр Стояногло провели дебати. Колишній генпрокурор заявив, що підтримує Україну у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

За словами кандидата в президенти від проросійської Соціалістичної партії Молдови, якщо він переможе, то відносини між Україною та його країною лише зміцняться. Опонент Санду впевнений, що зможе налагодити конструктивні відносини з Києвом.

"Ми розвиватимемо добрі стосунки з усіма партнерами з розвитку. Ми підтримуємо Україну у війні, ми їм надаємо гуманітарну допомогу, і я впевнений, що наші взаємини в період мого президентства тільки зміцняться. Зараз є лише мілітарні висловлювання", - сказав він.

Санду у відповідь засумнівалася, чи вірить Стояногло в те, що говорить, оскільки, за її словами, усі у Києві знають, що він є людиною Москви.

Крім позиції щодо України, Стояногло назвав себе прихильником євроінтеграції, а також запропонував підписати акт про незворотність європейського шляху Молдови.

Зазначимо, що 3 листопада відбудеться другий тур виборів президента. У ньому зустрінуться Майя Санду та Александр Стояногло.

Також нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Молдові відбувся минулими вихідними. Крім цього, паралельно відбувся референдум про вступ країни до Європейського союзу.

Детальніше про результати виборів та референдуму в Молдові - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
Новий "рекорд". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ по Україні за 7 днів
Новий "рекорд". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ по Україні за 7 днів
DAILY
Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа чи Росія. Чого чекати від парламентських виборів у Грузії і чи можлива революція