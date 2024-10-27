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Оппонент Санду поделился позицией и планами по Украине, если станет президентом

Воскресенье 27 октября 2024 17:02
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Оппонент Санду поделился позицией и планами по Украине, если станет президентом Фото: кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло (facebook.com/profile.php?id=100009076339506)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня действующий президент Молдовы Майя Санду и кандидат на пост главы государства Александр Стояногло провели дебаты. Бывший генпрокурор заявил, что поддерживает Украину в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

По словам кандидата в президенты от пророссийской Социалистической партии Молдовы, если он победит, то отношения между Украиной и его страной только укрепятся. Оппонент Санду уверен, что сможет выстроить конструктивные отношения с Киевом.

"Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - сказал он.

Санду в ответ усомнилась, верит ли Стояногло в то, что говорит, поскольку, по ее словам, все в Киеве знают, что он является человеком Москвы.

Помимо позиции по Украине Стояногло назвал себя сторонником евроинтеграции, а также предложил подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы.

Отметим, что 3 ноября состоится второй тур выборов президента. В нем встретятся Майя Санду и Александр Стояногло.

Также напомним, что первый тур президентских выборов в Молдове состоялся в прошлые выходные. Помимо этого, параллельно, происходил референдум о вступлении страны в Европейский союз.

Детальнее о результатах выборов и референдума в Молдове - читайте в материале РБК-Украина.

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