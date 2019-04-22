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Из-за оползня в Колумбии погибли около 20 человек

Новости » Происшествия    22.04.2019 - 07:45
Из-за оползня в Колумбии погибли около 20 человек
Фото: оползень в Колумбии (из открытых источников)

Еще трое людей травмированы, 14 считаются пропавшими без вести

На юго-западе Колумбии в результате оползня, который произошел в воскресенье, 21 апреля, погибли 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Universal.

Отмечается, что трое людей ранены. Еще 14 считаются пропавшими без вести. Колумбийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий поинформировало, что причиной оползня стали сильные дожди.

Группы спасателей в настоящее время продолжают поиски других возможных потерпевших. Также в район бедствия отправился президент страны Иван Дуке Маркес. Он объявил о помощи пострадавшим.

Наряду со спасателями, десятки людей в течение дня помогали экскаваторам разгребать завалы и дрессировали собак на поиски семей и друзей, которые оказались под лавиной земли. 

Напомним, в конце февраля 2019 на нелегальном руднике золотоискателей в Индонезии 60 человек оказались под завалами после оползня. Один человек был найден мертвым.

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