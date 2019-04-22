Через зсув у Колумбії загинули близько 20 людей

Фото: зсув у Колумбії (з відкритих джерел)

Ще троє людей травмовано, 14 вважаються зниклими безвісти

На південному заході Колумбії в результаті зсуву, який стався в неділю, 21 квітня, загинули 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universal.

Наголошується, що троє людей поранено. Ще 14 вважаються зниклими безвісти. Колумбійське агентство з ліквідації наслідків стихійних лих поінформувало, що причиною обвалу стали сильні дощі.

Групи рятувальників в даний час продовжують пошуки інших можливих потерпілих. Також в район лиха вирушив президент країни Іван Дуке Маркес. Він оголосив про допомогу постраждалим.

Поряд з рятувальниками, десятки людей протягом дня допомагали екскаваторам розгрібати завали та дресирували собак на пошуки сімей і друзів, які опинилися під лавиною землі.

Нагадаємо, в кінці лютого 2019 на нелегальній копальні золотошукачів в Індонезії 60 людей опинилися під завалами після зсуву. Одна людина була знайдена мертвою.