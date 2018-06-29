Оползни во Вьетнаме: число жертв возросло до 22 человек

Еще 9 человек считаются пропавшими без вести

Число жертв наводнения и оползней во Вьетнаме возросло до 22 человек. Об єтом сообщает издание "Синьхуа".

"Наводнение и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

В частности, в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пять жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь. Также отмечается, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон Ла.

Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших в результате оползней во Вьетнаме.