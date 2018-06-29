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Оползни во Вьетнаме: число жертв возросло до 22 человек

НовостиПроисшествия    29.06.2018 - 13:53
Фото: стихийное бедствие во Вьетнаме (twitter.com/ngaphambbc)
Фото: стихийное бедствие во Вьетнаме (twitter.com/ngaphambbc)

Еще 9 человек считаются пропавшими без вести

Число жертв наводнения и оползней во Вьетнаме возросло до 22 человек. Об єтом сообщает издание "Синьхуа".

"Наводнение и оползни, вызванные ливнем в выходные дни в северных горных провинциях Вьетнама, убили 22 человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

В частности, в результате оползней во Вьетнаме погибли 16 жителей провинции Лай Чау, пять жителей провинций Ха-Джинг и один человек из провинции Куанг Нинь. Также отмечается, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон Ла.

Напомним, ранее сообщалось о 15 погибших в результате оползней во Вьетнаме.

На севере Вьетнама после сильных ливней сошли оползни, есть жертвы По факту оползня на Закарпатье полиция открыла уголовное производство
Теги публикации: оползень, Вьетнам  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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